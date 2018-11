El recuento de los muertos entre la población civil en Yemen no es una tarea fácil: es complicado no solo verificar las identidades, sino también la posible afiliación a algún grupo armado. Según estimaciones de AP, este año al menos 30 de las 88 personas en total que murieron a causa de los ataques aéreos de drones estadounidenses probablemente no pertenecían a Al Qaeda y eran civiles.

En su análisis el medio utilizó “una base de datos independiente considerada una de las más fiables para el seguimiento de los casos de violencia en Yemen” y así llegó a la conclusión de que un tercio de todos los que murieron en los ataques de drones en 2018 eran civiles. El Ministerio de Defensa de EE.UU. no emite su asesoramiento del saldo de muertos.

El recuento realizado por los periodistas de AP y la Oficina de Periodismo de Investigación mostró que a lo largo de los dos años que Donald Trump lleva en el poder, en Yemen se llevaron a cabo 176 ataques aéreos, mientras que bajo la Administración de Barack Obama fueron 154 en los ocho años.

Basándose en entrevistas con testigos, familiares, líderes locales y activistas, AP determinó que 24 de los muertos este año fueron civiles y al menos 6 eran combatientes de fuerzas progubernamentales yemeníes (EE.UU. y la coalición liderada por Arabia Saudita apoyan al presidente yemení en exilio).

Según la Oficina de Periodismo de Investigación, entre 2009 y 2016 en Yemen murieron 1.020 personas a causa de los drones de EE.UU.; en 2017 y 2018 fueron 205. Los datos del Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) ofrecen otra cifra: 331 muertos en los últimos dos años.

“Vivimos con miedo, los drones no se van del cielo”

Un yemení que perdió a dos familiares en un ataque de dron en la provincia de Bayda el 1 de enero de este año explicó a AP que no tienen ninguna afiliación. “Son unos simples campesinos que no saben leer ni escribir”, comentó. “Vivimos con miedo. Los drones no se van del cielo”, agregó.

Varias semanas después, un pastor de 14 años fue alcanzado por un dron mientras pastaba las cabras junto con un obrero a pocos kilómetros de un puesto de control que había sido tomado por Al Qaeda.

En la provincia de Hadramaut, además de los miembros de Al Qaeda los drones mataron en marzo a civiles que escapaban en coches de la provincia cercana de Yauf. Entre las víctimas hubo 6 hombres, 2 menores de 10 y 14 años y un joven de 18 años.

El 14 de mayo, dos hombres murieron en otro ataque de dron estadounidense mientras atravesaban la zona de la provincia de Shabwa en la que había combatientes de Al Qaeda. El hermano de uno de ellos dijo a AP que no eran milicianos y que su hermano fallecido luchaba en contra de los hutíes, aunque un oficial de seguridad yemení afirmó (sin respaldar sus palabras con pruebas) que ambos muertos eran miembros de Al Qaeda.