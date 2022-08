Denuncian al BBVA de «oscuros negocios» con los nazis

“Si se demuestra el vínculo de sus antiguos directivos con el Tercer Reich, lo mínimo que podrían hacer los responsables del BBVA sería pedir perdón por colaborar con los nazis”, asegura la vicepresidenta de la Amical de Mauthausen, Concha Díaz Berzosa. Esta organización fue creada en 1962 en Barcelona por víctimas del Tercer Reich para defender los derechos de las aproximadamente 10.000 personas del Estado español deportadas a los campos de concentración. En la actualidad, reúne a cerca de mil socios.

Los vínculos que menciona Díaz Berzosa entre el nazismo y algunos de los principales accionistas de los bancos que dieron lugar al BBVA tras su fusión han quedado probados a través de documentos y testimonios divulgados por El Nacional en reportajes precedentes. En esta entrega, añadimos nuevas evidencias. La vicepresidenta de la Amical de Mauthausen entiende que lo que procedería no sería únicamente solicitar perdón por las responsabilidades, “sino seguir el ejemplo de lo que hicieron muchas empresas de Alemania como Berterlsmann y contratar a una serie de investigadores para conocer en profundidad el lado oscuro de la historia de la empresa que han heredado, incluso si ello diera lugar a responsabilidades. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que no han prescrito. Es obvio que los directivos actuales no tienen una responsabilidad directa, pero sí un compromiso moral con las víctimas y la historia. Que abran los archivos a investigadores externos es, sin duda, importante, pero ellos mismos tendrían que indagar en su pasado y pagar de su bolsillo la investigación”.

“Se da la circunstancia de que esa misma entidad ha organizado exposiciones divulgativas sobre el nazismo o sobre la Shoah a través de su fundación”, le comentamos a Díaz Berzosa. “Sí, pero eso no me vale”, replica. “Si en verdad quieres hacer algo no me vengas con donativos. En España quedan más cuentas pendientes de ajustar que incluso en Alemania porque la situación es terriblemente compleja, dado que el fascismo no fue derrotado como sucedió en el centro de Europa, de forma que el problema fue mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial y eso, hasta el punto de que durante muchas décadas la Península continuó siendo un santuario nazi privilegiado. Lo más triste es que los Aliados lo sabían e hicieron la vista gorda. Yo les culpo a ellos”.

Al igual que la asociación barcelonesa Amical de Mauthausen, los representantes de los judíos creen también que el banco tiene emitir una disculpa pública y aclarar su pasado. “Creemos que honraría al BBVA que pidiera perdón si tal y como indica la investigación llevada a cabo por El Nacional de Catalunya, accionistas de las entidades que se fusionaron para originar el banco actual efectuaron negocios con los nazis”, ha indicado un portavoz de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) en relación a las informaciones divulgadas por este digital.

“De hecho, es que no sería la primera”, prosigue. “BMW, Hugo Boss y otras 6.000 empresas alemanas lo han hecho. El propio gobierno de Alemania pidió perdón en 2000 y estableció un fondo de ayuda para las víctimas del nazismo. Está claro que los actuales directivos, y los anteriores, no tienen responsabilidad, pero si una empresa tiene un pasado oscuro, lo mejor es indagar en él. No hay que olvidar que las personas y empresas que colaboraron con el Tercer Reich contribuyeron a que su maquinaria de crimen y guerra se perpetuara».